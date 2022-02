Spezielle Teams sollen bei Waldbränden helfen

Die Waldbrände im vergangenen Jahr im Föhrenwald und zuletzt in Hirschwang machten die Herausforderungen, die sich den Wehren in der Region in diesem Bereich in den kommenden Jahren aufgrund des Klimawandels stellen, sehr deutlich.

Um für diese Gefahren gewappnet zu sein, soll in jedem Feuerwehrabschnitt eine eigene Eingreifgruppe entstehen, die rasch und gut koordiniert im gesamten Bezirk zum Einsatz kommt. Damit die Versorgung der Einsatzkräfte sichergestellt werden kann, wird auch eine Versorgungsgruppe gegründet. Diese soll hauptsächlich aus Reservisten bestehen sowie auch Feuerwehrmitgliedern, die nicht die körperlichen Voraussetzungen für die Waldbrandarbeit erfüllen.

Vergangene Woche fand im Feuerwehrhaus der FF Guten-stein eine Arbeitssitzung über die Neugründung einer Waldbrand- und Versorgungsgruppe statt. Abschnittskommandant Hermann Gamsjäger und Bezirkskommandant Karl-Heinz Greiner informierten interessierte Floriani über die Anforderungen und die Notwendigkeit der beiden neuen Gruppen. Der Tenor: „Gerade der letzte große Brand in Hirschwang zeigte auch hier deutlich, wie wichtig gut koordinierte und abgestimmte Arbeit ist.“

