1965 gründete sie in der Alten Hofmühle in Gutenstein das Waldbauernmuseum Gutenstein und übernahm 1975 die Museumsleitung und die Geschäftsführung des Museumsvereins Gesellschaft der Freunde Gutensteins. Ab 1978 war sie an der Erstellung von volkskundlichen Filmen beteiligt. 1994 gründete sie den Gutensteiner Bauernmarkt, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.