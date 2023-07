Wohnwagon: In zehn Jahren von der Idee zur Firma mit 50 Mitarbeitern

Zehn Jahre ist es her, dass „Wohnwagon“ mithilfe einer Crowdinvesting-Kampagne durchstartete. Aus der Idee der beiden Gründer Theresa Mai und Christian Frantal ist mittlerweile ein erfolgreiches Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund zehn Millionen Euro geworden: Mehr als 50 Mitarbeiter fertigen die autarken Häuser, die aus Massivholz gebaut und mit Schafwolle gedämmt werden.

Bürgermeister Michael Kreuzer gratulierte Gründerin Theresa Mai. Foto: Wohnwagon

Über 150 Kundenprojekte in Österreich, Deutschland und der Schweiz konnten in den vergangenen Jahren bereits realisiert werden. „Für mich ist jedes Projekt eine Keimzelle, von der aus man Kraft und Inspiration schöpfen kann. Wir möchten vor allem zeigen, dass es möglich ist, dass es konkrete Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit gibt und gemeinsam ins Tun kommen“, so Theresa Mai.

Zum Jubiläum wurden zwei Neuerungen vorgestellt: Einerseits das neue Wohnwagon-Modell „Clara“, das mit einem Preis von 220.000 Euro als „leistbares, modulares Zuhause“ angepriesen wird. Außerdem will sich das Unternehmen künftig auf die Entwicklung von größeren Wohnprojekten fokussieren. Leerstehende Grundstücke bzw. sanierungsbedürftige Häuser sollen nachhaltig belebt werden.