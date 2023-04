Ortsmusikkapelle Muthmannsdorf: 60 Jahre ein Hit

Mitte des Monats kommt immer ein neues Stück heraus, dass in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Jahr 1963 steht. Dem Jahr, indem die Ortsmusikkapelle Muthmannsdorf gegründet worden ist. Das ist nun 60 Jahre her. „Aus diesem Anlass haben wir ins Gründungsjahr zurückgeschaut und nach interessanten Ereignissen geforscht“, sagt Obfrau Rhonda Schinko. Dabei ist der „hörbare Jubiläumskalender“ erstanden, der „ausgewählte Stücke einmal im Monat auf unserer Homepage präsentiert.“ Ganz aktuell ist dort für April eine Originalkasettenaufnahme von 1988 mit „Dompfaff“, komponiert in den 60er Jahren, veröffentlicht. „Die Idee kommt sehr gut an“, so Schinko.

Neben dem Jubiläumskalender sind auch noch weitere Highlights für das Jubiläumsjahr geplant. Am 6. Mai findet um 19 Uhr 30 das Jubiläumskonzert statt. Dabei spielt die Ortsmusikkapelle in der Mittelschule Winzendorf Ouvertüren, Filmmusik und Pop & Rock. Das große Jubiläumsfest wird am 2. September ab 14 Uhr im Schulgarten Muthmannsdorf veranstaltet. Infos unter: www.omk-muthmannsdorf.at

