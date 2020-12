Vergangene Woche führte Lichtenwörth seine erste eigene Währung ein – die sogenannten „Liwös“. Dabei handelt es sich um Lichtenwörther Einkaufsgutscheine. Diese können am Gemeindeamt erworben und bei allen teilnehmenden Betrieben in Lichtenwörth eingelöst werden. Damit soll den Bürgern besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit eine Geschenkidee angeboten werden, mit der zugleich die ortsansässigen Betriebe unterstützt werden können.

„Das Projekt hat sehr guten Anklang bei den Bürgern sowie den beteiligten Unternehmen gefunden. Diese Woche wurden bereits einige Gutscheine bei der Gemeinde abgeholt“, erzählte ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag im Gespräch mit der NÖN. Eine Liste mit den teilnehmenden Betrieben ist auf der Webseite der Gemeinde zu finden.