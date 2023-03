Wiener Neustädter Schule bei den Peacekeepern präsentiert

In einem ganz besonderen Rahmen stellten Schulsprecher Moritz Felinger und sein Klassenkamerad Ralph Astner ihre Schule vor: Beim Jour Fix der Peacekeeper präsentierten die beiden im voll besetzten Café Nuovo die Handelsakademie für Führung und Sicherheit.

Bei seiner Einführung betonte Ralph Astner die Eigenverantwortung und die Förderung der Einheitlichkeit und wie das Wissen in die Praxis umgesetzt wird, sodass sämtliche Kadetten in die zukünftige Führungsrolle hineinwachsen können. Nach einer Präsentation der verschiedenen anlassbezogenen Bekleidungsmöglichkeiten an der Schule und die Erklärung des Schulabzeichens kamen die jungen Vortragenden gleich zum Wichtigsten: dem Nachwuchs für das Österreichische Bundesheer als Hauptziel der Schule zusätzlich zu der Matura in wirtschaftlichen Fächern.

Aus diesem Grund wurde das Schulprofil beleuchtet: Wenn rein schulisch die gängigen Fächer einer Handelsakademie vorgetragen werden, gibt es mit dem Schwerpunkt Führung und Sicherheit eine entsprechende schulautonome Erweiterung, zu der Aktivitäten und Exkursionen als Teil der Ausbildung angesehen werden können.

Im außerschulischen Bereich der ausschließlich vom Schulerhalter, dem Bundesheer gestaltet wird, werden diese Schwerpunkte u.a. mit Truppenbesuchen vermittelt. Nicht zu vernachlässigen ist das Angebot im Wahlsport mit beispielsweise Fünfkampf, Bogenschießen, Orientierungslauf, das ebenfalls vom Bundesheer betreut wird.

Sämtliche Schüler sind verpflichtet 300 Stunden Praktikum zu absolvieren, entweder bei zivilen Firmen oder innerhalb des Bundesheeres, auch ein Praktikum in den Botschaften bei den Militärattachés in Paris oder Berlin wird angeboten.

Besonders stolz war Schulsprecher Moritz Felinger auf den eigenen selbstgestalteten Saal beim Burgball 2023, wo der erste Jahrgang die Dekoration, die Betreuung und die Reinigung übernommen hatte.

