Werke von Hochwolkersdorfer Krippenbaumeister bald im Museum

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Für eine Gemeinderatssitzung im Sommer war es ein außergewöhnlicher Tagesordnungspunkt – ging es doch bei der letzten Zusammenkunft um ein Krippenmuseum. Im Zuge der geplanten Erweiterung des Zeitgeschichtemuseums „Gedenkraum 1945“, soll in diesem Platz für die schönsten Krippen des Hochwolkersdorfer Krippenbaumeisters Andreas Wally geschaffen werden. Vor 24 Jahren hatte Wally mit dem Bau von Krippen begonnen. Er investierte viel Zeit, um sein Hobby zu perfektionieren.

Im Jahr 2008 machte er sogar den Krippenbaumeisterkurs in Innsbruck und legte erfolgreich die Prüfung ab. Sein umfangreiches Wissen auf diesem Gebiet gab er in zahlreichen Krippenbaukursen weiter. Eine Herausforderung war für ihn dann der Bau einer drei Meter breiten und zwei Meter tiefen Krippe für die Pfarrkirche Hochwolkersdorf, Gemeinsam mit acht Helfern schuf er in monatelanger Arbeit dieses Kleinkunstobjekt.

Obwohl als Krippenbauer stets erfolgreich, scheiterte er jedoch immer wieder beim Versuch, einen Ausstellungsraum für seine Krippen zu finden. Schließlich baute er im Garten seines Hauses seine eigene Galerie. Da er jedoch aus gesundheitlichen Gründen jetzt kürzer treten muss, will er den Großteil seiner Krippen im Rahmen eines Flohmarktes an den letzten drei September-Wochenenden verkaufen.

Behalten will er nur jene fünf besonders wertvollen Krippen, die dann ihren Platz im neuen Zeitgeschichtemuseum finden sollen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.