Bezirk Wiener Neustadt: Viele wollen am 19. Dezember aufsperren

Das Weihnachtsgeschäft soll jetzt so richtig losgehen. Die NÖN hörte sich bei Geschäftsleuten um, was sie sich erwarten.

In der Bücherei Hikade war das Geschäft im Lockdown „ein bissl matter“ als bei den Lockdowns zuvor, bilanziert Buchverkäufer Max Huber, „es fehlt halt die Laufkundschaft“. Mit der jetzigen Öffnung sei noch einiges aufzuholen, „ich rechne damit, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“, so Huber. „Natürlich“ wird auch die Bücherei Hikade am 19. Dezember öffnen, „dafür hatten wir am 8. Dezember geschlossen“, so Huber.

Optimistisch zeigt sich auch Gisela Zäuner vom Juweliergeschäft „Herbatschek“: „Wir hoffen das Beste und vor allem auf unsere Stammkunden.“ Selbstverständlich werden auch sie am 19. Dezember ihre Pforten öffnen, „wir müssen alles mitnehmen, was geht“, so Gisela Zäuner.

Gerade zu Weihnachten ist die Dekoration das A und O. Regional konnte mit Click and Collect aber dann doch einiges besorgt werden, wie Judith Hönig (Hönig-Brettner) und Anneliese Blümel (Wohndekoration) sagen. „Aber jetzt ist die Zeit für Weihnachtsdeko vorbei“, sind sich die beiden einig.

Für Weihnachtsgeschenke werden bei ihnen gerne neutrale Dekoartikel gekauft, die man das ganze Jahr über stehen lassen kann. Beide werden auch am 19. Dezember ihre Pforten öffnen: „Ich wünsche mir, dass die Kunden die Chance nutzen und es gut angenommen wird“, sagt Judith Hönig. Anneliese Blümel findet es „super“, dass es genehmigt wurde.

Für Alice Sinzinger von „Im Wunderland“ in der Brodtischgasse verlief der Lockdown trotz Malpaketen doch schleppend: „Die Kunden kommen doch lieber ins Geschäft und gestalten dort ihre Produkte selbst.“ Personalisierte Geschenke kommen immer besser an, verschenkt werden vor allem Tassen oder Handabdrücke der eigenen Kinder in Keramik. Auch den 19. nutzt sie und öffnet, wobei „ich an den Adventsonntagen schon immer offen hatte, das ging sehr gut“.

Friederike Schneider vom Schneebergland-Genussladen in Bad Fischau-Brunn kann sich nicht über mangelndes Geschäft beklagen – im Gegenteil: Derzeit muss sie viele Geschenkskörbe zusammenstellen. Wobei sie auch sagt: „Leider ist meine Greisslerei ein bisschen zu einer Abholstation geworden. Gespräche, erklären, beraten, den Dorftratsch – all das gibt es seit fast zwei Jahren nicht. Das fehlt mir sehr, denn das ist eigentlich auch Teil meines Konzepts.“ Sie will am 19. Dezember nicht aufsperren, weil das Geschäft bisher ohnehin gut gelaufen ist.

Aufsperren werden die Einkaufszentren Fischapark und Merkurcity: „In Anbetracht der schwierigen Situation, in der sich der stationäre Handel quer durch Österreich befindet, werden wir alle unsere Shopping-Center in Österreich am 19. Dezember öffnen“, bestätigt Christoph Andexlinger vom Shopping-Center-Betreiber SES, der auch den Fischapark betreibt. Auch die Merkurcity in der Stadtionstraße wird am 19. Dezember öffnen. Eine Liste, welche Shops geöffnet haben, gibt es auf der Homepage.