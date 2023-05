Auffi, obi, ummi, eini - unterwegs in der Buckligen Welt

Auffi, obi, ummi, eini‘ - so beschreibt man ortsunkundigen in der Buckligen Welt gerne den Weg zur gewünschten Ortschaft. Diese Wegbeschreibung war aber auch namensgebend für die Sendung „Auffi, obi, ummi, eini – mit Conny Bürgler unterwegs in der Buckligen Welt“, die im Rahmen der Reihe Heimatleuchten, am 19. Mai um 20:15 Uhr auf „Servus TV“ ausgestrahlt wird. Einer der Drehorte war das 120 Jahre alte ‚Wirtshaus zum Stickelberg‘. In vierter Generation kümmern sich hier Andreas und Barbara Gansauge um die Gäste. Das Fleisch für ihre beliebten Koteletts, Schnitzel oder Cordon bleu holen sie sich vom Bio-Hof der Familie Kleinrath in Bromberg, der ebenfalls Schauplatz von Filmaufnahmen war.

Den Blick in eine Schindel-Werkstatt in Aigen-Kirchschlag gewährt ein weiterer Teil der Sendung. Hier üben Reinhard Ritter und Gerald Hofer seit zehn Jahren das schon seltene Handwerk des Schindelmachens aus. Reini und Gerald haben damals die mit Nutschindeln gedeckten Dächer oder verkleideten Fassaden so gefallen, dass sie sich kurzerhand entschlossen haben, das alte Kunsthandwerk wiederzubeleben und die Schindeln selbst herzustellen.

Werkzeug wurde mühsam beschafft

Das notwendige Werkzeug mussten sie sich erst mühsam beschaffen. Unter die Arme gegriffen hat ihnen zu Beginn Waltraud Ast vom Waldbauernmuseum in Gutenstein: „Sie hat uns das Niarmesser zur Verfügung gestellt. Das andere Werkzeug haben wir uns auf Flohmärkten oder bei Bauernhäusern zusammengesucht.“

Hauptsächlich sind es Schindeln aus Lärchenholz, die sie herstellen: „Die halten im Durchschnitt um ein Drittel länger als Fichte. Das Holz dazu - wenn möglich bei abnehmendem Mond geschlägert - kommt großteils aus der Region Bucklige Welt.“

Die Schindelmacher Reinhard Ritter und Gerald Hofer auf der Hoanzlbank . Foto: NÖN, Franz Stangl

Viele Arbeitsschritte sind erforderlich, bis eine Schindel fertig ist: „Zu Beginn wird mit dem Schindeleisen einmal der Kern weggehackt, auf der anderen Seite die Rinde. Wenn ein stärkerer Stamm ist, dann noch in der Mitte auseinander damit man die richtige Schindelbreite von 6 bis 12 Zentimeter hat. Als nächstes werden sie einmal auf die doppelte Stärke mit dem Schindeleisen heruntergekloben, und danach erst in der Mitte auseinander. Dann wird mit dem Reifmesser auf der ‚Hoanzlbank‘ die Außenseite gerade gezogen, glatt gemacht und auf einer Seite zugespitzt, dass die Feder wird. Und als letztes ziehe ich noch die Wassernase drauf.“

Während der Dreharbeiten in der Werkstatt blieb noch Zeit für ein Gespräch Moderatorin Conny Bürgler. Dabei verriet sie der NÖN, wie sie in die Bucklige Welt kam: „Was uns gefallen hat, du fahrst immer so: Aufi, owi, umi, eini. Darum haben wir auch den Titel so gewählt.“ Besonderen Eindruck hinterließ bei ihr Gegend: „Diese sanften Buck’ln haben etwas warmes, einladendes.“

