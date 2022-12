Wr. Neustadt: Grafik-Sammler im Neukloster

Werbung

Am Freitag wurde die neueste Ausstellung „Harald Pfaehler – aus der Sammlung DDr. Gneist“ in der Neukloster Galerie eröffnet. Leiterin Heidi Korzil konnte diesmal bei der Zusammenstellung der Schau aus dem Vollen schöpfen, denn die Pfaehler-Grafikmappen des Sammlers sind gut gefüllt. Korzil: „Nach einer Vorauswahl beim ersten Treffen haben wir beim zweiten Mal dann die Ausstellung zusammengestellt.“ Am Neustädter Künstler Harald Pfaehler gefällt ihr besonders, „dass er ein Autodidakt war, der einen ganz besonderen Strich für sich entwickelt hat“.

In der Ausstellung sieht man viele Porträts, aber auch einige Vogelstudien des 2013 verstorbenen Mitglieds der Neustädter Künstlervereinigung. Harald Pfaehler wurde zu seinem 80. Geburtstag 1997 eine große Werkschau in St. Peter gewidmet. Der Kunstsammler Michael Gneist zeigt seine Pfaehler-Sammlung, „um die Kunstwerke wieder in die Stadt ihrer Entstehung zurückzubringen“. Die Ausstellung ist jeden Sonntag beim Pfarrcafé sowie von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und montags auch von 17 bis 19 Uhr zu sehen. Weitere Terminanfragen: 0664/4458592.

