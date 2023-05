Umweltstadtrat Horvath befürwortet Fahrrad-Garage: „War Idee der SPÖ“

Der gestern von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) verkündete Plan, ein leer stehendes Geschäftslokal am Wiener Neustädter Hauptplatz zu einer „Fahrrad-Garage“ inklusive Spinde für die „Zwischenlagerung“ von Einkäufen umzufunktionieren, stößt bei Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) auf Zustimmung.

„Als Umweltstadtrat der Stadt und Mobilitätssprecher der SPÖ Wiener Neustadt freut es mich sehr, dass das Geschäftslokal am Hauptplatz 35 einer sehr begrüßenswerten Nutzung zugeführt wird. Der 2020 veröffentlichte Mobilitätsentwicklungsplan (MEP) der SPÖ inkludiert auch als Punkt die Nutzung von leerstehenden Geschäftslokalen als sichere und witterungsgeschütze Fahrradgarage“, sagt Horvath, der selbst ein passionierter Radfahrer ist.

Neue Nutzung Fahrradgarage & Spinde statt Leerstand am Wr. Neustädter Hauptplatz

„Damit wird den Leerständen in der Innenstadt entgegen gewirkt und das Serviceangebot für Besucher der Innenstadt verbessert. Somit wurde ein weiterer Baustein des Mobilitätsentwicklungsplanes in Umsetzung gebracht. Es freut uns sehr wenn unsere Ideen und vorgeschlagenen Maßnahmen in der Stadtregierung aufgegriffen und umgesetzt werden“, so Horvath: „Eine schrittweise Verbesserung der Fahrradinfrastruktur trägt erheblich zur Steigerung des Radverkehranteils bei und somit einem klimafreundlichen Mobilitätsverhalten in unserer Stadt.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.