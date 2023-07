„Sogar auf Spiegel gespuckt“: Einbrecher bei Wr. Neustädter Gastronom

Opfer von Einbrechern wurde ein Wiener Neustädter Gastronom am Schulschlusstag: Die Unbekannten schnitten sich am Vormittag (!) durch Tujenhecke und Maschendrahtzaun seines Hauses, um in den Garten zu gelangen. Danach brachen sie in das Wohnhaus ein, das von den Einbrechern komplett verwüstet wurde, „sie haben uns sogar auf den Spiegel gespuckt“, heißt es im Gespräch mit der NÖN.

Die Kriminellen konnten sich unter anderem mit Schmuck und Bargeld aus dem Staub machen. Obwohl der Coup am helllichten Tag über die Bühne ging, gibt es bisher keine Anhaltspunkte zu den Tätern. Die Polizei ermittelt.