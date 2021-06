Rot Kreuz Sanitäter brachten Paul zur Welt.

Am frühen Donnerstag wurden die Rettungssanitäter Lukas Rehberger, Daniel Ofenauer und Patrick Heschl vom Roten Kreuz Sollenau-Felixdorf zu einer bevorstehenden Geburt nach Steinabrückl alarmiert. Am Einsatzort angekommen, entschied sich die Mannschaft mit den zum zweiten Mal werdenden Eltern die Geburt zu Hause durchzuführen, da ein Krankenhaus nicht mehr rechtzeitig erreicht werden würde. Um 06:25 Uhr, eine Minute vor Eintreffen des Notarztes, erblickte der kleine Paul das Licht der Welt. Gesund und munter konnte die Mutter mit dem Kind in den Armen ins Krankenhaus gebracht werden