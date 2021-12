Wr. Neustädter Budget: Konsolidierung "wirkt wie Impfung"

Grundsätzliche Einigkeit gab es bei der Budgetdebatte bei der Gemeinderatssitzung am Montag in den Kasematten: Die Richtung stimmt bei den Stadtfinanzen, der Schuldenabbau schreitet voran – und trotz Corona-Minus steht die Stadt finanziell solide da. Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ wurde das Budget 2022 beschlossen; die Grünen enthielten sich, weil sie sich – trotz prinzipieller Zustimmung – mehr Klima-Initiativen wünschen würden.

„Es ist der zweite Voranschlag in Zeiten einer Pandemie, die nicht nur unseren Alltag beeinträchtigt, sondern auch im Haushalt der Stadt ihre Spuren hinterlassen hat“, so Vizebürgermeister Christian Stocker (ÖVP). Pro Jahr gibt es Corona-bedingt ein Minus von zehn Millionen Euro bei den Einnahmen, „und da ist schon gegengerechnet, was wir an Unterstützungen von Bund und Land erhalten haben“.

Dass es trotzdem gelinge, die Situation zu bewältigen, sei der Budget-Konsolidierung seit dem Jahr 2015 geschuldet, so Stocker: „Die Konsolidierung wirkt wie eine Impfung: Sie verhindert nicht, dass wir Spuren der Pandemie sehen. Aber sie ist die Garantie, dass wir nicht – in finanzieller Hinsicht – krank werden oder ein Intensivbett brauchen.“