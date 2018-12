In Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt und Bürgermeister-Stellvertreter Stadtrat Michael Schnedlitz veranstaltet der Ortsbeirat der Heideansiedlung am Samstag, dem 15. Dezember 2018, ab 17 Uhr einen Charity-Punsch.

Am Parkplatz der William Congreve-Siedlung in der Heideansiedlung werden dabei Punsch und Kekse gegen eine freie Spende angeboten. Der Erlös geht an die Möwe Kinderschutzzentren, deren zentrales Anliegen der Schutz von Kindern vor Gewalt und ihren Folgen ist.