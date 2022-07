Bäume als Abkühlung in Wr. Neustadt

Werbung

Die Hitzetage werden nachweislich mehr und sorgen vor allem in den Städten für Temperaturen jenseits der 30 Grad. Der Klimabündnis-Arbeitskreis rund um Hannes Höller machte nun einen Test auf Wiener Neustadts Straßen, um zu zeigen, welchen Effekt begrünte Anlagen auf die Hitze haben. In den letzten sechs Jahrzehnten hätten sich laut dem Arbeitskreis die Tropentage (mehr als 30 Grad) von neun auf 20 pro Jahr verdoppelt. Dadurch werde auch der sogenannte „Hitzeinsel-Effekt“, der bei Straßenzügen auftritt, die jeglich ohne Begrünung sind, immer stärker.

Um diesen Effekt sichtbar zu machen, hat Höller die Temperaturen zweier verschiedener Straßenzüge gemessen. Einmal in der Kaisersteingasse, die ohne Begrünung ist, und in der Schneeberggasse, an der eine Baumallee entlangführt. „Die Oberflächentemperatur ist im nicht begrünten Bereich doppelt so hoch – mit negativen Folgen für die Anwohnerinnen und Anwohner und alle, die sich dort fortbewegen wollen“, gibt Höller zu bedenken. So wurden in der Kaisersteingasse 53,4 Grad gemessen, in der Schneeberggasse waren es nur 27,4 Grad. Er appelliert, dass man im Stadtbereich viel mehr Bäume und Sträucher pflanzen sollte.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.