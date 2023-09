Trommeln für Ghana in der Familienkirche in Wiener Neustadt

Buntes Gewand, exotische Speisen, rhythmische Trommeln: Am Sonntag wurde in der Familienkirche Schmuckerau im Rahmen von „Help4Ghana“ nach der Messe zum großen Fest geladen. Obfrau Christine Refaei freute sich über zahlreichen Besuch, die das Fest genossen. Dieses Jahr steht übrigens das 25-jährige Jubiläum des Projektes an, weswegen im Oktober auch eine Reise nach Ghana ansteht. Der Verein wurde zur Unterstützung sozial bedürftiger Kinder und Jugendlicher in Ghana gegründet.

Hannes Giebl, Peter Kratochvil, Stefan Fahrner, Harald Kühteubl, Hans Hupp und Werner Seidl. Foto: Emma Wagner