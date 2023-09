Ein Mehraufwand, der sinnvoll ist, in den Wiener Neustädter Großküchen

Seit 1. September ist die Kennzeichnung der Herkunft von verwendetem Fleisch, Eiern und Milch in Großküchen verpflichtend. Dies gilt sowohl für die Küche in Krankenhäusern und Seniorenheimen, als auch in Kindergärten, Schulen und Betriebskantinen. So sollen Gäste sensibilisiert, die Leistungen der Bauern hervorgehoben und dadurch mehr Transparenz geschaffen werden. Diskutiert wird auch eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht auf Obst und Gemüse. Parallel dazu ist die Forderung aufgetaucht, auch in der Gastronomie eine Herkunftskennzeichnung verpflichtend einzuführen.

„Immer wieder Schindluder“

Küchenchef Robert Mayer von der „Geschützten Werkstätte Wr. Neustadt“ sieht die neue Verordnung positiv. „Bisher wurde immer wieder viel Schindluder getrieben, deshalb ist die Verordnung notwendig“, sagt Mayer. Der Einkauf von Fleisch sei beispielsweise nicht immer einfach. Denn Geburt, Aufzucht und Schlachtung erfolgen oftmals nicht nur in einem Land. Für die Umsetzung der Herkunftsbezeichnungen müsse er sich zwar zusätzlich Zeit nehmen, ansonsten würde es aber keine Probleme machen.

An den Lieferanten für die Küche ändert sich dadurch nichts. Alles bleibt beim Alten, denn die Nahrungsmittel hätten eine „Superqualität“. Das Fleisch kommt aus Reichenau an der Rax, die Milch von der Firma Kastner und die pasteurisierten Eier aus Kirchberg. Das Mittagessen aus der „Geschützen Werkstätte“ wird täglich, außer am Wochenende, mit drei Fahrzeugen an über 700 Konsumenten ausgeliefert. Dazu zählen ein Großteil der Kindergärten und Schulen in Wr. Neustadt. Seit Kurzem beliefert die Küche auch die Kindergärten Wöllersdorf und Steinabrückl.

„Möchte auch wissen, wo es herkommt“

Das „Zweierlei-Laden & Café“ in Höflein beliefert insgesamt 150 Kinder im Bezirk Wr. Neustadt und Neunkirchen täglich mit einem warmen Mittagessen. Dazu gehören Kindergarten, Volksschule und Mittelschule in der Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf und die Volksschulen Hohe Wand und Willendorf. Für Geschäftsinhaber Philip Breimayer ist die neue Kennzeichnungspflicht zwar mühsam, aber durchaus sinnvoll. „Ich selbst möchte auch gerne wissen, wo das herkommt, was ich esse“, sagt Breimayer gegenüber der NÖN.

Er hätte beispielsweise auch gerne eine Kennzeichnung von Getreide oder Obst in Dosen. Von seinen Kunden sei er bisher aber noch niemals nach der Herkunft der verwendeten Lebensmittel gefragt worden. Die Umsetzung in die Praxis stellt für ihn kein Problem dar. Wenn der Wochenplan für das Mittagsmenü erstellt wird, wird auch gleich die Herkunft der Nahrungsmittel angeführt. „Falls sich doch einmal etwas ändern sollte, wird die Kennzeichnung einfach nachgeholt“, so Breimayer.

Im Gegensatz dazu muss das „Lissi Care Pflegezentrum“ in Matzendorf nichts kennzeichnen. Wie Pflegedienstleiterin Heidelinde Brandt erklärt, gibt es dort nur eine Aufbereitungsküche. „Das Essen wird geliefert, wir kochen nichts selbst“, sagt sie.

In der „Seniorenpension Waldheim“ in Bad Sauerbrunn wurde die neue Verordnung ohne Probleme umgesetzt. Dabei hat sich Heimleiterin Edith Kern-Riegler für die einfachere Variante entschieden. Nicht jedes Menü wird einzeln gekennzeichnet, sondern es gibt einen allgemeinen Aushang an der Informationstafel im Speisesaal. „Wir beziehen unsere Nahrungsmittel immer von demselben Betrieb“, erklärt Kern-Riegler. „Wenn wir von unseren Bauern einkaufen, wird das gesondert angeführt.“ Außerdem könnten sich die Bewohner immer in der Küche informieren.

Lieferkette muss funktionieren

Zu der Frage, ob für die Gastronomie ebenfalls verpflichtend Herkunftskennzeichnungen eingeführt werden sollen, sieht Gastronom und Wirtesprecher Hans Fromwald noch viel Handlungsbedarf: „Das System funktioniert und es wird hier auch gute Arbeit getan, dennoch muss bei gewissen Produkten noch nachgeschärft werden.“ Man bekommt nicht immer alles aus Österreich. Doch die Gäste verlangen nach Regionalität. Hier gebe es noch einige saisonale Herausforderungen zu bewältigen. Als Beispiel führt Fromwald den Truthahn aus Österreich zu Weihnachten an. Wenn der nicht geliefert werden kann, müsse woanders zugekauft werden. Die Lieferkette für Produkte aus Österreich müsse daher ganzjährig funktionieren und von den Produzenten gewährleistet sein.

Hans Fromwald vor dem Frühstücksbuffet in seinem "Hubertushof" in Bad Fischau-Brunn. Foto: NÖN, Damböck

Fromwald sagt, er verstehe nicht, warum die Diskussion um die Kennzeichnungspflicht nicht auch einen Großmarkt wie beispielsweise „Metro“ betrifft. „Es wird immer nur auf die gewerblichen Betriebe hingehackt“, sagt Fromwald, „wenn Kennzeichnungspflicht, dann für alle.“