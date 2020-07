Der Zugang ist ausschließlich von der Seite Kleiderbauer/Hangover.

Der Ausgang ist ausschließlich bei der Seite Orange Bar / Mephisto.

Der Mindestabstand von 1m zu anderen Gästegruppen muss beim Anstehen am Eingang, in der gesamten Herrengasse sowie in den Lokalen eingehalten werden.

Beim Eingang wird bei jedem Gast Fieber gemessen. Wird Fieber festgestellt, darf die Herrengasse nicht betreten werden.

Für die Umsetzung aller Maßnahmen wird beim Eingang ein Sicherheitsbeitrag in der Höhe von 5€ kassiert. Dafür bekommt man einen Getränkebon im Wert von 3 Euro.

Wenn wir das erlaubte Kontingent an Gästen erreicht haben, dürfen die Lokale keine Personen mehr in die Herrengasse lassen. Sobald Gäste die Gasse verlassen haben, kann dieselbe Anzahl beim Zugang wieder eingelassen werden.