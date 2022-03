Wr. Neustädter Lokalbesitzer fordern: Brauchen frühe Absperrung

Werbung

Im „Absperrungsstreit“ in der Herrengasse gehen die Wogen weiter hoch.

Wie berichtet, gibt es für die Partymeile erst ab 22 Uhr eine Absperrung bzw. Eingangskontrollen, weil sich Rudolf Müllner, Betreiber des „Guvnor‘s Pub“, gegen eine Absperrung ab 20 Uhr ausgesprochen hatte – zum Unmut der anderen Lokalbesitzer. Jetzt schlagen die Lokalbesitzer Alarm. So meint etwa Roman Petek vom Lokal „Zweiraum“: „Seitdem wir die Herrengasse erst ab 22 Uhr absperren können, haben wir viele Störenfriede in der Gasse vor den Lokalen. Die bringen wir nach 22 Uhr auch nicht mehr hinaus. Das ist, wie wenn bei Austria geben Rapid erst zur Halbzeit ein Schiedsrichter kommen würde. Wir ersparen uns zwar zwei Stunden Geld für den Sicherheitsdienst, aber um das geht es uns nicht. Wir wollen lieber mehr Sicherheit für die Herrengasse!“ Die Zwischenfälle vor den Lokalen, wie etwa Raufereien, hätten in den letzten Wochen zugenommen. Am Wochenende war das „Zweiraum“ selbst betroffen. „Jemand hat unserem DJ K.O.-Tropfen in sein Getränk gemischt, er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. So etwas ist bei uns noch nie vorgekommen“, so Petek. Immerhin konnte die sofort verständigte Polizei Verdächtige ausmachen.

Die Polizei bestätigt auf NÖN-Anfrage den Fall, bei einem Lokalgast wurden auch illegale Substanzen gefunden. Das betroffene Getränk konnte sichergestellt werden, es wird derzeit untersucht. Seitens der Exekutive heißt es, dass die meisten Vorfälle in der Herrengasse erst nach Mitternacht passieren würden. Die Absperrung bzw. die Kontrolle sei aber sehr wirksam und zu begrüßen, auch zu frühen Zeiten, damit Problemfälle erst gar nicht in die Herrengasse kommen könnten.

Angesprochen auf die vehementen Forderungen der anderen Gastronomen nach einer frühen Absperrung meint Rudolf Müllner, dass sich die 22-Uhr-Absperrung aus seiner Sicht nicht negativ auf die Herrengasse ausgewirkt hätte. Er spricht sich weiterhin für „seine“ Lösung aus.

