TV-Experiment: Wiener Neustädter Plus-Size Model trifft Fitness-Freak

„Im Leben der Anderen“ heißt die Sendung auf Puls 4, in der jeweils zwei sehr unterschiedliche Menschen die Lebenswelt des Gegenübers kennen lernen sollen. Am Montag (21:15 Uhr auf Puls4 und Joyn) trifft die Wiener Neustädterin Rebecca Jahn auf „Fitness-Macho“ Arthur Kamarad.

„Ich hasse dich jetzt schon“, meint sie, als sie im Fitnes-Studio ankommt. Der Personal-Trainer, der nach dem Motto „100 Prozent plus drei Schritte“ lebt, will das Plus-Size-Model mit in seine Welt nehmen und Rebecca Jahn zeigen, dass auch sie Sport in ihren Alltag integrieren kann.

Die Stimmung scheint dabei schnell zu kippen. Während Arthur immer mehr versucht Rebecca seinen gesunden und sportlichen Lebensstil schmackhaft zu machen, fühlt sich das Plus-Size-Model immer weniger verstanden. Wird das Experiment scheitern? Und können sie bei der finalen Aussprache, jene drei Dinge aufzählen, die sie am Gegenüber zu schätzen gelernt haben?