160 Menschen aus der Ukraine in Wiener Neustadt

Die Ankunftszentren im ehemaligen Internat in der Raxgasse und in der Arena Nova sind in Betrieb, über 1.000 Menschen sind in den beiden Zentren bisher betreut worden. Im Durchschnitt bleiben die Geflüchteten dort rund 20 Stunden, ehe sie in andere (fixe) Quartiere in Österreich oder im Ausland weiterreisen. In Wiener Neustadt sind bisher 160 Ukrainer in privaten Unterkünften untergebracht, informierte ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger in der Gemeinderatssitzung am Montag. "Ich bedanke mich bei allen Unterstützern, die uns helfen", so das Stadtoberhaupt. Im Rathaus ist eine Servicestelle für die Grundversorgung eingerichtet worden.

