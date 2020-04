Ob Unternehmer, Arbeitnehmer, deren Alltag sich seit einigen Wochen drastisch verändert hat oder Personen, die sich bezüglich ihres Gesundheitszustands nicht sicher sind – viele konsultieren derzeit Experten via Telefon. Die stimmliche Leistungsfähigkeit kann durch das häufige Sprechen mit Maske oder hinter Plexiglasscheiben sowie durch vermehrten Kontakt über das Telefon stark beeinträchtigt werden. Ungeschulte Stimmen zeigen hier schnell Leistungs- und Klangeinbußen – die Stimme ermüdet schnell und schmerzt, klingt heiser, es bildet sich vermehrt Schleim oder kennzeichnet sich durch Trockenheit.



Die Fachhochschule Wiener Neustadt verbindet daher wertvolle Lerneinheiten für Studierende mit praktischem Nutzen für Betroffene: In einem Online-Kurs erlernen Menschen, deren Stimme aktuell überfordert ist, wichtige Stimmhygiene-Maßnahmen, Stimm- und Sprechtechniken sowie den Umgang mit der Stimme in Krisenzeiten um stimmlichen Überlastungserscheinungen entgegenzuwirken.



„Als Studiengangsleiterin ist mir wichtig, dass die Studierenden ihre Ausbildung auch in dieser herausfordernden Zeit erfolgreich fortsetzen können. Die Kreativität und Flexibilität unserer Referentin ermöglicht, dass, trotz der krisenbedingten Maßnahmen, ein wertvolles Projekt umgesetzt werden kann. Sowohl die Studierenden als auch die Teilnehmenden profitieren auf ganz besondere Weise von diesem Stimmprojekt“, freut sich Angelika Jungwirth, Studiengangsleiterin des Bachelor-Studiengangs Logopädie an der Fachhochschule Wiener Neustadt.



Fünf Studierende ihres Studiengangs führen die Online-Kurse unter der Supervision von Katharina Klavacs durch, profitieren werden dadurch in einem ersten Schritt Teilnehmer des Magistrats Wiener Neustadt und Angestellte der Wirtschaftskammer Niederösterreich.



Logopädin Katharina Klavacs, die die Kurse leiten wird, betont, wie wichtig es ist, sich um die Gesundheit seiner Stimme zu kümmern: „Ziel dieses Workshops ist es, dass die Menschen, die durch die Corona Pandemie vermehrt sprechen müssen und in Stimmnot geraten, ihre Stimme entlasten und richtig einsetzen können um somit den Hilfesuchenden mit voller Kraft zur Verfügung stehen können.“