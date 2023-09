Toni Ebner übergab Spenden an Familien mit zerstörten Häusern

Die NÖN hatte berichtet: Vor wenigen Wochen hatte Autohaus-Unternehmer in Pension Toni Ebner seinen 70. Geburtstag mit einem großen Trachtenkirtag gefeiert. Dabei wurden auch Spenden für von den Unwettern in Kärnten betroffene Hausbesitzer gesammelt.

Das Geld wurde in der Vorwoche gemeinsam mit Sohn Marcel persönlich zwei Familien in Kärnten überbracht, deren Häuser durch einen Hangrutsch komplett zerstört wurden. „Sie haben bis jetzt noch keinen einzigen Euro weder von Gemeinde, Land Bund oder Hilfsorganisationen bekommen. Sie waren so gerührt dass sie vor lauter Freude geweint haben. Es war für mich und auch Marcel ein sehr emotionales Erlebnis. Für mich ist es wichtig, dass man unsere Landsleute in so schweren Stunden nicht im Stich lässt,“ so Toni Ebner nach seiner Heimkehr.