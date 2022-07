Hinweise erbeten! Bankomatkartendiebstahl in Sollenau

E in oder mehrere bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 15. Juni 2022, gegen 14.50 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt, eine Bankomatkarte entwendet zu haben.