Diebstahl in Wiener Neustadt - Täter gesucht

Werbung

Ein bisher unbekannter Täter stahl am 9. April 2022, in der Zeit von 03.00 bis 03.30 Uhr, in einem Lokal im Stadtgebiet von Wiener Neustadt die Handtasche einer 27-jährigen Frau aus Eisenstadt, samt Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen und der Bankomatkarte.

In der Folge tätigte der Täter gegen 03.45 Uhr mit der Bankomatkarte zwei Zahlungen in einem weiteren Lokal im Stadtgebiet von Wiener Neustadt. In der Zeit zwischen 03.55 und 04.25 Uhr wurden von dem unbekannten Täter drei weitere Zahlungen mit der gestohlenen Bankomatkarte bei einem Zigarettenautomaten in der Wiener-Straße im Stadtgebiet von Wiener Neustadt getätigt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird um Veröffentlichung der angeschlossenen Lichtbilder ersucht.

Hinweise, die zur Ausforschung des unbekannten Täters führen werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt – Burgplatz, unter der Telefonnummer 059133 – 3391, erbeten.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.