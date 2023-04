Ein unbekannter Täter hat am 27. Februar gegen 13 Uhr aus einem unversperrten Pkw in Pottendorf die Geldbörse gestohlen und wollte vermutlich mit der entfremdeten Bankomatkarte Geldbehebungen in Wiener Neustadt durchführen.

Hinweise, auch anonym, werden an die Polizeiinspektion Pottendorf unter der Telefonnummer 059133-3311 erbeten.

