Mann stahl Akkus von E-Bikes in Wiener Neustadt .

Ein unbekannter Mann ist beschuldigt, am 22. und am 26. September in einem Geschäft in Wr. Neustadt insgesamt drei Elektro-Akkus für E-Bikes im niedrigen vierstelligen Eurobereich gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.