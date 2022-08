Hinweise erbeten Räuberischer Diebstahl in Wr. Neustädter Drogerie Filiale

Foto: LPD NÖ

E in bislang unbekannter männlicher Täter stahl am 1. Juni 2022, gegen 17.15 Uhr, aus einer Parfümerie und Drogerie Filiale im Stadtgebiet von Wiener Neustadt, Parfüms in einem Gesamtwert von über 400 Euro.