Raub am Wiener Neustädter Bahnhof: Polizei fahndet nach Tätern

Drei bislang unbekannte Täter sind verdächtig, am 19. Jänner 2023, gegen 15.47 Uhr, im Nahbereich des Bahnhofes in Wiener Neustadt einen 15-jährigen Burschen angesprochen und diesen in weiterer Folge beraubt zu haben.

Nach einem kurzen Gespräch soll einer der drei unbekannten Jugendlichen dem Opfer mit den Worten „Wir haben ein Messer, gib uns dein Geld“ gedroht haben. Daraufhin übergab ihm der 15-Jährige einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag und begab sich vom Tatort weg in Richtung Bahnhof. Die Täter sollen vor Ort verblieben sein.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter werden an die Polizeiinspektion Burgplatz, Telefonnummer 059133-3391, erbeten.

