Es ist ein Sensationsfund, der bei Restaurierungsarbeiten im Schloss Ebenfurth entdeckt worden ist: In einer Schutzmauer, die zur Abwehr der Türken erbaut worden war, sind 28 jüdische Grabsteine aus dem 17. Jahrhundert gefunden worden.

Der älteste Grabstein trägt das Sterbedatum 8. Tevet 383, also den 11. Dezember 1622. „Bis dato war nicht bekannt, dass diese Grabsteine bzw. Grabstein-Fragmente aus der Blütezeit der jüdischen Gemeinde Ebenfurth überhaupt noch existieren“, sagt Johannes Reiss, Direktor des Österreichischen Jüdischen Museums in Eisenstadt. Die Inschriften der Grabsteine wurden bereits übersetzt. Nach ersten Untersuchungen vermutete man, dass der Grabstein von Israel Isserl, der keine Jahreszahl trägt, möglicherweise der Grabstein von Rabbi Isserlein aus Wiener Neustadt sein könnte. Dieser zählt zu den bedeutendsten österreichischen Persönlichkeiten des mittelalterlichen Judentums. Mittlerweile konnte man dies aber weitgehend ausschließen.

Nichtsdestotrotz hat der Fund eine große Bedeutung für die jüdische Geschichte des Landes. Denn zwischen 1652 und 1671 war Ebenfurth die größte jüdische Gemeinde von insgesamt 48 in ganz Niederösterreich. Der Sensationsfund soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Die Grabsteine und Grabstein-Fragmente werden sehr wahrscheinlich nahe dem Synagogentor in Ebenfurth ausgestellt“, so Reiss.