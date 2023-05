Lanzenkirchner Pfarrgelände wurde zum Schauplatz der Tempelritter

Der Verein „Custos in Via“ besteht seit 2016, beschäftigt sich aber mit einer Zeit, die fast 1.000 Jahre zurückliegt. Die Tempelritter waren ein geistlicher Orden zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert, der zu militärischen Zwecken gegründet wurde – und um den drehte sich am Wochenende am Pfarrgelände alles.

Die elf Mitglieder der Gemeinschaft wollen vor allem Wissen über die damalige Zeit vermitteln: „Wir wollen vorzeigen, wie Handwerkskunst entstanden ist, welche Aufgaben es im Orden gab, wie das zivile Leben ablief oder wie mit militärischer Ausrüstung gekämpft wurde“, erklärt Obmann Sascha Tasch.

Was den Lanzenkirchner Orden ein wenig echauffiert, sind falsche Bilder, die in Hollywood-Filmen gezeichnet werden: „In den amerikanischen Blockbustern werden die Tempelritter immer nur in weißem Gewand und mit riesigen Kreuzen darauf gezeigt. In Wahrheit trugen jedoch 60 Prozent schwarze Kleidung und das Kreuz war gerade einmal 18 Zentimeter groß“, möchte Tasch aufklären. Die weißen Mitglieder wurden als „Ritterbrüder“ bezeichnet und hatten militärische Aufgaben inne, die schwarz Gekleideten waren „dienende Brüder“ und lenkten das zivile Leben.

