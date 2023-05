Robert Eder macht mit den Sternen Party auf der Hohen Wand

Wenn das Wetter untertags schön ist, verzeichnet die Hohe Wand viele Besucher. Doch auch wenn es dunkel ist, besucht der eine oder andere das Karstplateau.

Einer von ihnen ist der Wiener Robert Eder, dessen Hobby die Beobachtung des Universums ist. Dabei harrt er stundenlang in der Kälte der Nacht aus und schaut durch sein Spiegelteleskop in den Himmel. „Seit 2016 fotografiere ich Galaxien und Nebel“, sagt dieser. Insgesamt 30 Galaxien wurden seither von Eder fotografiert, einige seiner Fotos haben es bereits zum „Astronomiebild des Tages“ bei der NASA geschafft.

Doch eine erfolgreiche Sternenparty kann nur unter gewissen Voraussetzungen stattfinden. So darf der Mond nicht zu hell scheinen, es sollte windstill und der Himmel wolkenlos sein. Wenn alle Wetterbedingungen passen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß ein gutes Foto zu bekommen. Immerhin befinden sich laut Eder die wunderschönen Galaxien und Nebel in einer Entfernung von mehreren Millionen Lichtjahren. Galaxien in solch großen Entfernungen können unter anderem mit dem Newton Spiegelteleskop gesehen werden, und diese sind preislich sehr teuer. Na dann, „clear sky“, wie die Astronomen zu sagen pflegen.

