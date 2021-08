Zur Vorbereitung auf die Baseball-A-Europameisterschaft in Piemonte/Italien (12.-19. September) lädt das Österreichische Nationalteam von Freitag, 3. September bis Sonntag, 5. September zum International Baseball-Weekend in Wr. Neustadt ein. Bei diesem Drei-Länder-Turnier, das von den Wr. Neustadt Diving Ducks organisiert wird, misst sich Österreich mit den EM-A-Pool-Nationen Deutschland und Tschechien. Zudem gibt es beim von der WBSC anerkannten Turnier auch Weltranglistenpunkte zu holen.

Mit Tschechien und Deutschland gastieren laut Weltrangliste die zweit- und viertbeste Baseballnation Europas in Wr. Neustadt. Bei der letzten EM in Bonn/Deutschland wurde Tschechien fünfter und Deutschland sechster. Somit zählen beide Teams zum Mitfavoritenkreis auf den Titelgewinn bei der diesjährigen Europameisterschaft in Piemonte/Italien, von 12. bis 19. September. Österreich liegt aktuell im Europa-Ranking auf dem 14. Platz und ist beim „3-Länder-Turnier“ somit als Außenseiter anzusehen. Doch umso mehr freut man sich auf die starke Konkurrenz und die Möglichkeit vor heimischem Publikum gegen die besten Spieler Europas antreten zu können.

Österreich trifft zwei Mal auf Deutschland

Der Spielplan sieht vor, dass sowohl am Freitag als auch am Samstag eine Partie mit österreichischer Beteiligung stattfinden wird. Jeweils um 19:00 Uhr trifft die rot-weiß-rote Auswahl auf Deutschland und Tschechien. Am Sonntag stehen zwei Partien auf dem Programm. Zuerst duellieren sich Deutschland und Tschechien, ehe Österreich ein zweites Mal auf Deutschland trifft.

Der Spielplan im Detail

Freitag, 3. September, 19 Uhr: Deutschland - Österreich

Samstag, 4. September, 19 Uhr: Tschechien – Österreich

Sonntag, 5. September, 11 Uhr: Deutschland – Tschechien

Sonntag, 5. September, 16 Uhr: Österreich – Deutschland

Alle Spiele im kostenlosen Livestream

Wer keine Zeit hat am ersten September-Wochenende die Spiele live vor Ort in Wr. Neustadt mitzuerleben, der hat die Möglichkeit alle Spiele mittels kommentierten Livestreams zu verfolgen. Diese werden kostenlos angeboten und sind mit einigen Extras ausgestattet. So werden die Kommentatoren während der Spiele Gäste empfangen, um allen Zusehern zusätzliche Infos zu den Spielen, Spielern und Baseball im Allgemeinen geben zu können.

Drittes Turnierhighlight in Wr. Neustadt

Die Wr. Neustadt Diving Ducks sind die Organisatoren des International Baseball Weekend und freuen sich bereits zum wiederholten Mal auf hochkarätiges internationales Baseball am Ducksfield. Bereits 2017 fand die A-Pool EM U15 statt und 2018 wurde mit der Litauenserie ein ähnlicher Event ausgetragen. Vor toller Kulisse und bei spektakulären Spielen setzte sich Österreich gegen Litauen mit 10:0 und 25:3 durch. Im folgenden Video gibt es die Gänsehautmomente noch einmal zum Genießen.