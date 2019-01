In der Marktgemeinde wurden Änderungen in der Abfallwirtschaftsverordnung, der Wasserabgaben- sowie der Kanalabgabenordnung diskutiert. In Sachen Abfall gab es 2016 nämlich 1.000 Euro Abgang, 2017 2.000 Euro Überhang und 2018 ein ausgeglichenes Budget.

Der Gemeinderat beschloss jetzt, die Kosten für den 60-Liter-Sack von 8 auf 9 Euro anzuheben. Außerdem hat die Gemeinde dazu aufgerufen, dass sich Bürger, die eine Bio-Tonne wünschen, am Gemeindeamt melden sollen, um den Bedarf zu erheben. Bisher gibt es nämlich keine Bio-Mülltonnen im Ort.

In Bezug auf die Wasserversorgung gab es 21.000 Euro Abgang im Jahr 2018. Mit 1,90 Euro sei die Wasserbezugsgebühr in der Gemeinde höher als in anderen Gemeinden, woran merkbar sei, dass in den letzten Jahren intensiv in die Wasserversorgung investiert wurde, so ÖVP-Ortschef Thomas Heissenberger.

Gebührenerhöhung erst ab Juli 2019

Er meint: „Es stellt sich immer mehr heraus, Wasser ist unser höchstes Gut.“ Zwar wurde die Wasserbezugsgebühr nicht geändert, dafür aber die Wasserbereitstellungsgebühr von 75 auf 96 Euro angehoben und die Anschlussabgabe von 5,50 Euro auf 6 Euro. Die Wasserbereitstellungsgebühr wurde zuletzt 2005 angehoben, die Neuerung wird daher auch erst ab 1. Juli 2019 in Kraft treten. „Wir wollen damit Häuslbauern entgegenkommen, die sich jetzt noch auf den alten Tarif eingestellt haben“, so Heissenberger.

In Sachen Kanal wurden die Gebühren zuletzt 2014 angehoben. Zwar habe es in den letzten Jahren immer wieder einen Überschuss gegeben, die bevorstehende hohe Investition für die Kanalsanierung im Ortszentrum Hochneukirchen wird das aber ändern, so der Bürgermeister. Daher wird die Kanalabgabe von 11 auf 12 Euro erhöht. Auch hier soll den Häuslbauern entgegengekommen werden und die Erhöhung erst ab 1. Juli 2019 wirksam werden.