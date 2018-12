Am 21. November 2008 wurde Thomas Heissenberger zum neuen Bürgermeister gewählt. „Ich habe das Amt übernommen, ohne mir großartig darüber Gedanken zu machen“, erinnert er sich zehn Jahre später zurück. Die größte Herausforderung in seiner Amtszeit sollte schon bald kommen: Im Dezember 2012 schloss Gemeindeärtzin Chi-mei Hu ihre Ordination, „hier eine Nachfolgeregelung zu finden, war nicht einfach“, sagt Heissenberger.

Erst im August 2013 konnte dann mit Anton Wanecek ein neuer Gemeindearzt gefunden werden. In den letzten zehn Jahren wurden unter anderem die Neue Mittelschule saniert und der Kindergarten neu gebaut. Generell wurden Maßnahmen gesetzt, um den Zuzug zu fördern – etwa mit neuen Wohnungen, „die gut angenommen werden“, wie Thomas Heissenberger sagt. Derzeit ist auch die Hutwisch-Attraktivierung voll im Gange. Dabei soll der Hutwisch als Aushängeschild der Buckligen Welt positioniert werden.

Kurzfristig stehen künftig Projekte wie der weitere Breitbandausbau, die Wohnhausanlage an der Hauptstraße sowie die Mischwasserkanalsanierung in Hochneukirchen an. Eine langfristige Vision von Heissenberger ist die erfolgreiche und sinnvolle Nutzung der Magnesiumquelle Maltern. Trotz der Digitalisierung mit „WhatsApp“ & Co. ist für Thomas Heissenberger der persönliche Kontakt zu den Bürgern wichtig: „Ich kenne 99 Prozent persönlich. Für mich ist das aber keine Arbeit – das mache ich gern.“