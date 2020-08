Hochwolkersdorfs Bürgermeisterin Sylvia Blank (SPÖ) richtete sich heute, Samstag, in einem Video, das die Gemeinde auf Facebook postete, an ihre Mitbürger: "Dass Corona noch nicht ausgestanden ist, zeigen uns die täglichen Medienberichte. Auch in unserem Ort gibt es ein positives Testergebnis, konkret betrifft es meine eigene Familie, meinen Sohn", so Blank in der Videobotschaft.

Als besorgte Mutter habe sie alle Behörden eingeschaltet, "und heute bzw. morgen erfolgt auch bei mir ein Test", sagte Blank: "Ich hoffe, dass die Testergebnisse negativ sein werden. Sobald ich konkrete Infos habe, werde ich euch diese mitteilen."