Nachdem sie am Wochenende publik gemacht hatte, dass es einen Corona-Fall in ihrer Familie gibt, konnte Hochwolkersdorfs Bürgermeisterin Sylvia Blank nun Entwarnung geben, was ihr persönliches Testergebnis betrifft: Es fiel negativ aus.

"Vielen Dank für euer Mitfiebern, die vielen Nachrichten und Anrufe, aber vor allem für eure Hilfsangebote uns zu versorgen! Ich bin überwältigt", schrieb Blank auf Facebook: "Unsere Ergebnisse sind NEGATIV und meinem Sohn geht es nach wie vor gut!"