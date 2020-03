Es sind politisch aufregende Tage, die die rund 1.000-Seelen-Gemeinde derzeit durchlebt. Nachdem die SPÖ, wie berichtet, bei der Gemeinderatswahl vor etwas mehr als einem Monat die Absolute verlor und sich damit auf Partnersuche begeben musste, wurde in der Vorwoche eine überraschende Einigung bekannt: Erwin Karner, der bei der Wahl am 26. Jänner noch als Chef seiner neuen Bürgerliste „Unsere Zukunft Hochwolkersdorf“ antrat, wechselt gemeinsam mit seinem Listenkollegen Peter Karner zu den Sozialdemokraten – die damit wieder über eine Mehrheit im Gemeinderat verfügen.

Karner selbst soll dann in weiterer Folge im Rahmen der konstituierenden Sitzung auch als neuer Bürgermeister vorgeschlagen werden. Dies hätten „langwierige, oft bis in die Nacht dauernde Verhandlungen“ ergeben, wie es seitens der SPÖ heißt. „Wir haben alles versucht, damit auch der nächste Bürgermeister in Hochwolkersdorf aus der SPÖ kommt“, erklärt dazu Nationalrätin und Ortsparteichefin Petra Vorderwinkler.

Karner: „Habe bis dato keine Kritik gehört!“

Karner selbst traut sich die große Herausforderung als Ortschef zu – auch wenn er zugibt, bis dato über keinerlei Erfahrung in der Gemeindepolitik zu verfügen: „Ich bin es aber beruflich gewohnt, Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung als Führungskraft zu übernehmen“, verteidigt er sich. Zur SPÖ habe es bis dato keine Berührungspunkte gegeben, allerdings war einst Karners Großvater SPÖ-Bürgermeister sowie sein Vater SPÖ-Vizebürgermeister.

Ob er kritische Reaktionen von Wählern seiner Bürgerliste wahrgenommen habe, weil er nun zur SPÖ wechselt? „Nein, bis dato wären mir keine zu Ohren gekommen.“ Auf Nachfrage meint er jedoch, Verständnis dafür zu haben, sollten Beschwerden aufkommen: „Wir hatten mit der ÖVP sehr gute Gespräche, es haben sich dann aber Dinge anders ergeben“, erklärt er die Beweggründe für seine Entscheidung. Auf Nachfrage erklärt er dann, dass es in seiner Liste Unstimmigkeiten gegeben habe: „Ich möchte aber öffentlich keine Schmutzwäsche waschen“, gibt er sich bedeckt.

Neue Vizebürgermeisterin soll die bisherige Gemeinderätin Sylvia Blank (SPÖ) werden. Sie ist von Karner als Ortschefkandidaten überzeugt: „Er ist sehr präsent im Ort, überall engagiert und hat sicherlich das Zeug dazu“, erklärt sie der NÖN. Ob es auch zur Debatte stand, dass jemand aus der SPÖ selbst – etwa sie – für das Amt kandidiere? „Das war Thema – aber ich bin glücklich, wie es jetzt gekommen ist und freue mich auf meine neue Aufgabe als Vizebürgermeisterin.“

Volkspartei-Kritik an Vorgangsweise

Verwundert reagierte ÖVP-Obmann Johannes Münz auf die Entscheidungen: „Eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ und Liste hätten wir absolut für in Ordnung befunden, ich finde nur diese Vorgangsweise sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, ob das dem Wählerwillen entspricht“, so Münz auf NÖN-Anfrage. Ob seine Fraktion den möglichen neuen Bürgermeister bei der Wahl unterstützen wird? „Das werden wir besprechen.“

Baldauf Aus nach 24 Jahren: Bürgermeisterin Waltraud Gruber trat zurück.

Definitiv keine Rolle mehr in der Gemeindepolitik wird die bisherige Bürgermeisterin Waltraud Gruber (SPÖ) spielen – sie trat bereits in der Vorwoche zurück, NÖN.at berichtete ausführlich. „Ich habe das sehr gerne gemacht, ich wäre auch die nächsten fünf Jahre noch geblieben.“ Schließlich habe sie aber den Rückhalt innerhalb der Partei nicht mehr gespürt – und habe sich auch Vorwürfen der Opposition aussetzen müssen, zu wenig getan zu haben. Was sie kategorisch vom Tisch weist: „Ich habe meine Sache jetzt erledigt“, so die Ex-Ortschefin.