Es bleibt turbulent in der Hochwolkersdorfer Kommunalpolitik: Nachdem Erwin Karner von der Bürgerliste zur SPÖ gewechselt war und gestern Abend mit elf Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt wurde, erklärten ÖVP sowie die zwei verbliebenen Listen-Gemeinderäte geschlossen ihren Rücktritt, wir berichteten. Gegenüber NÖN.at erklärt Karner am Samstagabend seinen Rücktritt. "Ich habe einen Fehler gemacht. Ich entschuldige mich bei denen, die ich enttäuscht habe. Ich bin für die Politik nicht geeignet, und werde mein Amt am Montag zurücklegen. Das Schreiben gibt es bereits."

