Mit neuem Namen und neuer Liste will die ÖVP bei der Neuwahl am 27. September die Mehrheit in Hochwolkersdorf holen: "Miteinander Hochwolkersdorf - Volkspartei & Unabhängige" heißt die Liste, neuer Spitzenkandidat ist Bauernbundobmann Martin Puchegger. Er hatte bei der Wahl Ende Jänner, bei der Parteiobmann Johannes Münz die Liste angeführt hatte, schon ein Mandat errungen - dieses aber ebenso wie seine Parteikollegen wieder zurückgelegt (die NÖN berichtete).

Puchegger glaubt, die Zeit sei reif für einen Neustart im Ort; in den vergangenen Wochen hätten ihn viele Menschen angesprochen, ob er nicht an führender Stelle Verantwortung übernehmen wolle. "Ich glaube, dass ich es gut kann, Leute zusammenzubringen und zu motivieren, zusammen zu arbeiten", sagt Puchegger, "diese Fähigkeit sehen offenbar auch viele andere in mir."

Bei der Volkspartei geht man davon aus, dass die Bürgerliste Ende September nicht mehr antritt und nur SPÖ und ÖVP auf dem Stimmzettel stehen werden. "Wir führen laufend Gespräche mit ehemaligen Kandidaten der Bürgerliste, wir sind für eine Zusammenarbeit und auch für Kandidaten offen", sagt Münz. Die Bürgerliste "Zukunft Hochwolkersdorf", die im Jänner auf Anhieb vier Mandate erreicht hatte, hatte sich nach der Wahl gespalten, nachdem der Listenerste Erwin Karner zur SPÖ übergetreten war und sich zum Bürgermeister wählen hatte lassen.

Nach wenigen Tagen trat Karner jedoch wieder zurück, Sylvia Blank wurde zur neuen Bürgermeisterin gewählt und Neuwahlen nötig, nachdem ÖVP und die verbliebenen Bürgerlisten-Abgeordneten ihre Mandate wieder zurück gelegt hatten.

Welche Schwerpunkte würde Puchegger als Bürgermeister in der kommenden Periode setzen? "Wohnen für Jung und Alt ist ein Thema, bei dem wir aktiv werden müssen. Auch der Bauhof und die Abfallwirtschaft sind ein Thema", sagt Puchegger, der auch die Wasserversorgung und die Digitalisierung als wichtige Themen nennt.