Nach den politischen Turbulenzen in Folge der Gemeinderatswahlen steht Hochwolkersdorf erneut ohne amtierenden Bürgermeister dar. Zwar wurde in der Vorwoche Erwin Karner (früher Bürgerliste, danach SPÖ) mit elf Stimmen mehrheitlich zum neuen Ortschef gewählt, nachdem aber die ÖVP und die verbliebenen Listen-Mandatare ihren Rücktritt erklärten, warf Karner selbst wenig später das Handtuch. Am Montag reichte er offiziell seinen Rücktritt ein, wir berichteten:

Knalleffekt Hochwolkersdorf: Nach drei Tagen trat Ortschef zurück

Die Geschäfte führt nun, wie SPÖ-Ortsparteivorsitzende, Nationalratsabgeordnete Petra Vorderwinkler auf Anfrage bestätigt, die derzeitige Vizebürgermeisterin Sylvia Blank (SPÖ). Sie wurde bei der konstituierenden Sitzung ja sogar einstimmig gewählt.

Bei der SPÖ will man nun auf die nächsten Schritte der Landesregierung warten – diese muss, nach dem Rücktritt von ÖVP und Bürgerliste – den Termin für eine Neuwahl bekanntgeben. Verständnis für diesen Schritt hat Petra Vorderwinkler nicht: „Es hat sich zwar während der Sitzung schon abgezeichnet, dass das so sein wird – verstehen tu‘ ich es aber eigentlich nicht.“

Der Rückzug von Erwin Karner kam „überraschend“, so Vorderwinkler. „Das ist eine persönliche Entscheidung von Erwin Karner, die wir natürlich akzeptieren“, so Vorderwinkler. Wer die SPÖ in eine Neuwahl führen soll, wird nun intern geklärt: „Aber natürlich laufen die Gespräche dafür schon“, erklärt sie. Dass der SPÖ nach den Turbulenzen „unmoralisches Handeln“ vorgeworfen werde, kann sie unterdessen nicht nachvollziehen.

Bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner verlor die bis dato als Bürgermeisterpartei amtierende SPÖ erstmals die Absolute, die Bürgerliste zog auf Anhieb mit vier Mandaten ein. Daraufhin wurden unter den Parteien intensive Gespräche gestartet – völlig überraschend gab dann aber die SPÖ bekannt, Erwin Karner und einen weiteren Mandatar ins Boot geholt zu haben, weshalb man künftig wieder einen SPÖ-Bürgermeister stellen werde. Tatsächlich wurde Karner mit den Stimmen der SPÖ am Freitag zum neuen Ortschef gewählt, trat dann aber am Montag bereits wieder zurück.