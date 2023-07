Hoffnung für 2024 Wiener Neustädter Seen: Das Wasser kehrt zurück

Am Anemonensee herrscht noch Badeverbot. Foto: Schranz,NÖN

D as Wiener Neustädter Grundwasser stieg in den letzten 30 Tagen um einen Meter an, was sich auch an den Seen bemerkbar macht. An eine Badesaison ist heuer trotzdem nicht mehr zu denken. Die NÖN machte einen Lokalaugenschein.