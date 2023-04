Happy End nach Schock in Wiener Neustädter Bus

Das war für die Mindestpensionistin Gertrude Nemetz eine böse Überraschung: Wegen einer abgelaufenen Pensionistenkarte galt ihr 1-Euro-Busticket nicht mehr – worauf es einen 115 Euro Strafzettel setzte.

Die Wiener Neustädterin war in der Vorwoche im Bus in Wiener Neustadt unterwegs, als sich neben ihr plötzlich eine Kontrolleurin zu erkennen gab. „Ich habe mein Busticket hergezeigt und auch meinen Pensionistenausweis. Da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass der mit Jahreswechsel abgelaufen war – das habe ich vorher nicht bemerkt, weil ich nur selten mit dem Bus fahre“, so Gertrude Nemetz. Alles bitten und betteln half nix, mit einer Zahlungsauffforderung von 115 Euro ging es dann nach Hause.

Der "Strafzettel" des VOR Foto: NÖN, Mathias Schranz

„Natürlich habe ich eine Teilschuld, weil ich das nicht bemerkt habe, aber die Höhe der Strafe ist doch enorm“, meint sie. Generell habe sie gar nicht gewusst, dass ihre Pensionistenkarte ablaufen kann: „Ich hab gedacht, die gilt, bis ich mir die Radieschen von unten ansehen werde.“

Nachdem die NÖN aber sowohl VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) als auch die Stadt Wiener Neustadt kontaktierte, war schnell klar: Gertrude Nemetz wird die Strafe erlassen, sie muss lediglich den Nachweis ihres erneuerten Pensionistenausweises erbringen, heißt es seitens des VOR. Die abgelaufene Karte sei zwar „formell“ berechtigterweise beanstandet worden, allerdings kann der Berechtigungsausweis seitens der Stadt wieder kostenlos beantragt werden – was die Pensionistin mittlerweile auch schon gemacht hat.

Die Senior-Card der Stadt muss alle fünf Jahre erneuert werden, heißt es übrigens seitnes des Magistrats.

