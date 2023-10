Erhöhung der Spritpreise: „Das ist ein Drama!“

Die Fahrt mit dem eigenen Pkw zur Tankstelle tut mittlerweile weh. Sind doch die Treibstoffpreise wieder empfindlich noch oben gegangen. Das spüren nicht nur Privatpersonen, sondern auch und vor allem Betriebe, Vereine und Taxiunternehmen.

Johannes Weik betreibt mit seinem „Rundum-Service für Haus und Garten“ einen kleinen, aber feinen Betrieb in der Gemeinde Hohe Wand. Für die Verrichtung seiner Arbeit hat er einen Lastkraftwagen und acht Bagger zu Verfügung. Mit dem Lkw muss Weik etwa zwei bis drei Mal pro Woche tanken fahren. „Das ist ein Drama“, sagt er zu den aktuellen Treibstoffpreisen. Ändern könne er in seiner Branche nichts daran. Denn „die Transporte und die Arbeiten müssen gemacht werden, egal ob der Sprit teuer ist oder nicht“, so Weik.

Das einzige was ihm daher übrig bleibt ist, den Preis für Diesel aufzuschlagen. Es sei aber schwierig den exakten Treibstoffpreis an den Kunden weiterzugeben, da dieser ständig wechselt. Der Ingenieur tankt teilweise bei seiner eigenen Tankstelle und teilweise bei der Tankstelle vom Lagerhaus in Winzendorf-Muthmannsdorf. Einmal Volltanken kostet für ihn dort etwa 420 Euro – und das ist noch günstiger als bei anderen Tankstellen. Die Spritpreise auf Tankstellen vergleicht er daher nicht.

Das Rote Kreuz Wiener Neustadt hat einen beachtlichen Fuhrpark. Insgesamt 41 Fahrzeuge müssen regelmäßig betankt werden. Wie Bezirksstellengeschäftsführer Andreas Birnbauer erzählt, werden die Rettungsautos bei der betriebseigenen Tankstelle mit einem 30.000-Liter-Tank aufgetankt. „Das Tanken ist hier natürlich deutlich günstiger als bei einer anderen Tankstelle“, sagt Birnbauer. „Dennoch machen die Tankkosten einen gewaltigen Betrag bei uns aus, gerade wenn die Preise so ansteigen.“

Bei 65.000 Ausfahrten und 130.000 Litern Sprit pro Jahr werden Fahrtenzusammenlegungen und spritsparendes Fahren schon lange umgesetzt. Das Rote Kreuz setzt deshalb auf alternative Energieformen. Auf dem Dach des Gebäudes ist eine Photovoltaikanlage installiert, die für die Stromproduktion sorgt. Diese betankt auch die drei Elektrofahrzeuge, welche als Dienstfahrzeuge genutzt werden. „Die Idealform wäre, wenn alle unserer Rettungsautos auf Elektrofahrzeuge umgestellt sind“, meint Birnbauer und ergänzt: „Das ist für die Umwelt und das Geldbörserl gut.“

Die Einsatzfahrzeuge in einer standardisierten Freiwilligen Feuerwehr liegen bei drei Stück. Es gibt ein Tanklöschfahrzeug, ein Kleinlöschfahrzeug und ein Mannschaftstransporter. Das Positive bei den Feuerwehren punkto Treibstoffpreise ist, dass die Fahrzeuge bei Einsätzen hauptsächlich im Gemeindegebiet fahren und daher nicht so viel Sprit verbrauchen. Trotzdem, „Die Teuerung tut weh, wir spüren das alle extrem“, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner sagt. „Die Feuerwehren leben von Spenden und Feuerwehrfesten und jeder Euro ist hart erarbeitet.“ Die Einsatzfahrzeuge werden ganz normal auf öffentlichen Tankstellen betankt. Auf die Spritpreise wird dabei geachtet.

Hermann Handler ist Landwirt in der Gemeinde Lichtenegg. Er leidet ebenfalls unter der jetzigen Treibstoffsituation: „Jetzt steigen die Preise sowieso und im Jänner ja dann noch einmal wegen der CO2 Steuer.“ Nicht nachvollziehbar ist für ihn die auseinandergehende Kosten-Produktpreis-Schere: „Die Betriebsmittel sind teurer geworden und mein Produkt wird billiger. Deshalb sperren eh immer mehr Landwirte zu. Bei den Großen geht es noch, aber die haben auch zu kämpfen.“

„Wir machen die Preise nicht!“

“Für die Taxiunternehmen im Bezirk ist die Situation auch nicht leicht. Eine Taxifahrerin aus Wr. Neustadt, die anonym bleiben möchte, klagt: „Mir tut das sehr weh. Doch wir können nichts tun. Wir machen die Preise nicht“, sagt sie und erklärt weiter: „Das Finanzamt stellt die Taxameter ein.“

Somit ist es für die Taxifahrer nicht möglich, die hohen Preise beispielsweise an die Kunden weiterzugeben. Sie bleiben auf den hohen Spritpreisen sitzen. „Ich vergleiche die Preise auf den Tankstellen. Wenn es irgendwo mal günstiger ist, tanke ich mein Auto sofort voll“, sagt die Frau und: „Es ist ein harter Job, denn ohne Sprit keine Arbeit.“ Die Regierung müsse endlich etwas unternehmen und sich etwas einfallen lassen.