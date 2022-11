Ärger über Einbrecher in Volksschule: Polizei ermittelt

Mehr Schaden als Beute – das ist die Bilanz nach einem Coup in der Volksschule Hohe Wand. Von 25. auf 26. Oktober wurde in das Gebäude eingebrochen. Was gibt es da eigentlich zu holen? Nicht viel, lautet da die Antwort. Genauer gesagt, haben der oder die Täter nicht mehr als 80 Euro ergattert, dafür aber einiges demoliert: Bei dem Einbruch wurden ein Fenster, die hintere Eingangstür und die Tür zum Direktionszimmer aufgebrochen. Der Direktionsschrank, in dem sich die bescheidene Beute von 80 Euro befunden hatte, wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet.

Laut Polizei hat sich die Straftat in der Nacht oder den frühen Morgenstunden ereignet. Die Einbruchsspuren wurden durch einen Feuerlöscher beseitigt. „Die Ermittlungen sind noch im Laufen“, so die Polizei.

Für sachdienliche Hinweise bitte bei der Polizeiinspektion Bad Fischau-Brunn melden.

