Mit 6. Juli startet nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit die komplette Neuausrichtung des bestehenden Bus- und Bahnverkehrs in der Region. Kürzere Intervalle, bessere Verbindungen der verschiedenen öffentlichen Verkehrsmittel und statt dem Verkehrsunternehmen Partsch, fährt Dr. Richard Verkehrsbetriebe nun die neue Strecke. In Summe soll die Bevölkerung zum Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel gebracht werden.

Eine Gruppe von Pensionisten der Gemeinde Hohe Wand sieht das völlig anders. „Das ist keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung. So kann keiner die Öffis wirklich nutzen“, zeigt sich SPÖ-Gemeinderat Alfred Kaiser als Sprachrohr der betroffenen Pensionisten enttäuscht.

Eines der Probleme sei, dass die Buslinie nun nicht mehr direkt auf den Hauptplatz Wiener Neustadt fährt, sondern jetzt ein dreimaliges Umsteigen erforderlich ist (Bus zum Bahnhof Winzendorf, Schnellzug zum Hauptbahnhof Wr. Neustadt, Bus zum Hauptplatz). „Ich brauche nun doppelt so lange in die Stadt wie vorher“, sagt Maria Kühteubl. So seien laut neuem Fahrplan die Wartezeiten zwischen den Verbindungen sehr lange und auch die Wege zwischen den Stationen für ältere Personen beschwerlich.

Laferl: „Fahrplan haben Profis gemacht“

ÖVP-Bürgermeister Josef Laferl möchte das so nicht stehen lassen. „Den neuen Fahrplan haben Profis gemacht und die wissen schon, was sie tun. Die Wartezeiten und Anbindungen sind gut abgestimmt und ich bin froh, dass das Angebot verbessert und ausgeweitet worden ist“, sagt der Ortschef, räumt aber ein, dass Kleinigkeiten innerhalb der Gemeinde sicherlich nachgebessert werden können. Unterstützung erhalten die betroffenen Pensionisten auch von Bürgerlisten-Gemeinderätin Irmgard Krenn. „Es geht hier um Gemeindemitglieder, die kein Auto haben und deshalb auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Sie wollen nicht darauf warten, dass vielleicht die Kinder mal Zeit haben um ihre Eltern herumzufahren. Ich weiß nicht, ob der neue Fahrplan wirklich eine Erleichterung ist.“