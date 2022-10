Brigitte Dolezal: Nanny für alle Notfälle

Die Pandemie hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig eine gute Kinderbetreuung ist. Die ehemalige Controllerin Brigitte Dolezal springt auf diesen Zug auf und bietet ab 2023 die Leistung „Mobile Nanny“ an. Die Maiersdorferin hat in den letzten Jahren bei einem der größten gemeinnützigen sozialen Anbieter von Kinderbetreuungseinrichtungen in Kinderkrippen, Hort und schulischer Nachmittagsbetreuung gearbeitet.

Jetzt möchte sie sich selbstständig machen, „um die Kinder besser dort abholen zu können, wo sie sich in ihrer Entwicklung befinden“. Bei „Mobiler Nanny“ geht es auch um das Auffangen und Abfedern von Betreuungslücken für 0- bis 12-Jährige. „Ich bin eine private Dienstleisterin für Eltern, die flexibel, wenn nötig 24/7, in den Haushalt der Eltern kommt und die Kinderbetreuung übernimmt“, so die Nanny. Eine Langzeitbetreuung ist nicht angedacht. „Mir ist wichtig, rasche und unbürokratische Unterstützung anzubieten. Man kann mich auch als ‚Notfall-Nanny‘ sehen, eine Art Feuerwehr der Kinderbetreuung in der Region“, erklärt Dolezal.

Weitere Infos unter www.nannymobil.at

