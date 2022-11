Teuerungswelle: Hilferuf von Nahversorger

Werbung

Elisabeth Weik führt seit genau fünf Jahren erfolgreich die Filiale von Nah & Frisch in Stollhof. Doch jetzt ist aufgrund der hohen Strom- und Energiepreise die Existenz des Nahversorgers gefährdet. Wie sie erzählt, haben die jährlichen Stromkosten bisher zwischen 8.000 bis 9.000 Euro betragen. Nun muss die Geschäftsinhaberin 44.000 Euro zahlen. „Die Lage ist wirklich dramatisch, das Geschäft steht vor der Schließung“, sagt Weik und fährt fort: „Jeden Monat, den ich länger warte, häufen sich Schulden an.“

Schreiben an die Landeshauptfrau

Die Lösung wäre für sie und alle anderen kleinen Betriebe eine Deckelung der Stromkosten. In einem schriftlichen Hilferuf hat sie sich deshalb an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gewandt. Kurz darauf kam ein Anruf aus der Landesregierung, in dem der Geschäftsfrau versichert wurde, dass man mit Hochdruck an einer Lösung arbeite. Auf Nachfrage der NÖN heißt es aus dem Büro der Landeshauptfrau: „Zuschüsse und Unterstützungsleistungen für betroffene Betriebe müssen treffsicherer werden und rasch erfolgen. Hier braucht es Nachschärfungen und die fordern wir seitens des Bundes auch ein.“

„Es freut mich sehr, dass mein Anliegen gehört wird“, so Weik. Denn wenn die Politik nicht bald reagiere, müsse sie die Lieferanten kündigen.

