Doppelsieg für Jugend bei Feuerwehrbewerben

Großer Erfolg der Hollenthoner Feuerwehrjugend. Bei den 48. Leistungsbewerben der Feuerwehrjugend konnte sie einmal mehr einen fulminanten Doppelerfolg verbuchen. Sowohl in Bronze als auch in Silber lieferte die Truppe eine fehlerfreie Bestzeit ab.

Die Erfolgsgeschichte der Top-Jugendgruppe „FF Hollenthon“ begann mit den Landessiegen in Bronze 2013, 2014 und 2015. Im Jahr 2016 folgte der erste Landessieg in Silber und schon ein Jahr später, 2017, gab es den ersten Doppelerfolg. „Heuer haben wir sehr intensiv trainiert, wir haben schon im März damit begonnen“, sagt Betreuer Michael Grundtner zu den Voraussetzungen, die zum neuerlichen Erfolg geführt haben. Da die Gruppe bei der Siegerehrung mit Übergabe der Pokale aus zeitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, werden auch die entsprechenden Feierlichkeiten zu Hause erst in ein oder zwei Wochen stattfinden.

